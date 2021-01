Sebastão Melo vai oferecer cloroquina para quem quiser "tratamento precoce" da Covid-19; remédio pode matar

247 - O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), anunciou em coletiva de imprensa nessa segunda-feira (4) que pretende disponibilizar o "tratamento precoce" na rede pública, num pacote de hidroxicloroquina e azitromicina. Apesar de pretender distribuir a cloroquina em massa, ele não quis entrar no mérito da eficácia dos remédios. Defendido publicamente por Jair Bolsonaro, o medicamento não tem eficácia científica comprovada.

O chefe do Executivo municipal disse que o seu papel, como gestor, é disponibilizar o remédio e o seu uso é uma relação exclusiva entre médico e paciente. "O tratamento precoce é feito em milhares de cidades do Brasil. Não me perguntem se sou a favor ou contra. Compete ao médico receitar, é entre médico e paciente", afirmou.

De acordo com um estudo publicado em abril na revista especializada Nature Medicine, pacientes tratados com hidroxicloroquina e azitromicina apresentaram "anormalidades no eletrocardiograma" que indicam risco de "morte cardíaca súbita".

"Ambos os medicamentos demonstraram aumentar de forma independente o risco de vários tipos de anormalidades do ritmo cardíaco", aponta o estudo.

O conhecimento liberta. Saiba mais