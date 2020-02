Prefeitura de Balneário Camboriú censura exposição

247 - A Prefeitura de Balneário Camboriú, em conivência com a Fundação Cultural da cidade, mandou fechar a Exposição Coletiva Ruína um dia após ser aberta, na Galeria Municipal de Artes. A mostra foi organizada por 12 artistas, que financiaram o trabalho com recursos próprios.

Luciana Siebert, curadora da Exposição e representante da Câmara Setorial de Artes Visuais, diz que a Prefeitura fechou a exposição por conta da obra que retrata imagens de ânus. A produtora executiva Luluca L., e também artista integrante da exposição, responsável pela obra Buraco, enfatiza que nunca foi fácil para as propostas dissidentes e decoloniais encontrarem lugar de fala no sistema de arte. Ela explica que a obra Buraco é conceitual e serve de metáfora para muitas coisas, para um buraco no teto da Galeria Municipal de Artes, que desabou no mesmo dia em que artistas desmontaram uma mostra, para o momento político que passamos com o presidente e o seu guru constantemente falando com o cu na boca.

A exposição tinha classificação indicativa para maiores de 18 anos. Os 12 artistas reclamam que ainda hoje não receberam uma explicação nem da Prefeitura, nem da Fundação Cultural, e avaliam a situação como um atropelo e um total desrespeito com a arte local.

Na próxima sexta-feira 28, às 18h, os artistas da Exposição Ruína vão se reunir em frente à Galeria Municipal de Arte para uma conversa sobre o projeto, a liberdade de expressão artística e a necessidade de um posicionamento do poder público.

A Prefeitura de Camboriú é comandada por Fabrício Oliveira, do PSB, mas aliado de Jair Bolsonaro e presente, no dia 3 de fevereiro, na fundação do partido Aliança pelo Brasil da cidade.