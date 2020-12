Presidente do Ibope admite erro em Porto Alegre e pede desculpas

Na pesquisa da véspera do segundo turno em Porto Alegre, Ibope apontava Manuela D´Ávila com 51%, e Sebastião Melo, 49%. Resultado final foi a vitória do candidato do MDB, com 55% edit

247 - Chamou a atenção o erro de previsão do Ibope na pesquisa que divulgou no sábado (28), prevendo empate técnico, com possibilidade maior de vitória de Manuela D´Ávila, com 51% sobre Sebastião Melo, com 49. O resultado final foi a vitória de Melo, com 55%.

Também às vésperas do primeiro turno, o instituto errou. Considerando os votos válidos, Melo havia obtido 25% na pesquisa e fechou o primeiro turno com 31%. O Ibope tinha apontado Manuela com 40% das intenções de voto, mas o resultado dela nessa fase inicial da disputa foi 29%.

No segundo turno, na pesquisa apresentada no sábado (28), Manuela aparecia com 51%, e Melo com 49%, um empate técnico, com leve vantagem para a candidata do PC do B. Nas urnas, no entanto, Melo alcançou 55%, elegendo-se prefeito de Porto Alegre, e Manuela ficou com 45%. Esses números estão fora da margem de erro da pesquisa, que é de três pontos percentuais.

Em entrevistas a veículos de imprensa de Porto Alegre, como a Rádio Gaúcha, nesta segunda (30), a presidente do Ibope Inteligência, Márcia Cavallari, pediu desculpas aos moradores da cidade. “Pedi desculpas pela informação que não foi precisa. Precisamos estudá-la em profundidade”, afirmou à Folha de S.Paulo.

