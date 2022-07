Real Time Big Data para o Rio Grande do Sul aponta equilíbrio nas disputas pelo governo e Senado

O levantamento, encomendado pela Record TV, entrevistou por telefone 1.500 eleitores do Rio Grande do Sul entre 26 e 27 de julho edit

247 - Pesquisa realizada pelo instituto Real Time Big Data e divulgada nesta quinta-feira, 28, aponta um cenário de equilíbrio na disputa pelo Senado no Rio Grande do Sul.

Confira os números:

Hamilton Mourão (Republicanos): 24%

Ana Amélia Lemos (PSD): 20%

José Ivo Sartori (MDB): 17%

Nelson Marchezan Jr. (PSDB): 7%

Lasier Martins (Podemos): 5%

Comandante Nádia (PP): 3%

Roberto Robaina (PSOL): 1%

Branco/Nulo: 11%

Não sabem/Não responderam: 12%

Na disputa pelo governo estadual, há um empate técnico entre Eduardo Leite (PSDB) e Onyx Lorenzoni (PL), considerando a margem de erro.

Confira os números do cenário estimulado, em que são apresentados os nomes dos candidatos:

Eduardo Leite (PSDB): 29%

Onyx Lorenzoni (PL): 24%

Edegar Pretto (PT): 9%

Pedro Ruas (PSOL): 5%

Luiz Carlos Heinze (PP): 4%

Beto Albuquerque (PSB): 3%

Vieira da Cunha (PDT): 2%

Ricardo Jobin (Novo): 1%

Roberto Argenta (PSC): 1%

Gabriel Souza (MDB): 1%

Rejane de Oliveira (PSTU): 1%

Branco/Nulo: 10%

Não sabem/Não responderam: 10%.

O levantamento, encomendado pela Record TV, entrevistou por telefone 1.500 eleitores do Rio Grande do Sul entre 26 e 27 de julho. O levantamento foi registrado no TSE sob o número RS-04275/2022. A margem de erro é de três pontos percentuais e o nível de confiança, 95%.

