Renato Freitas é libertado e diz que será investigado por agressão iniciada por bolsonarista (vídeos)

247 - O vereador de Curitiba Renato Freitas (PT) relatou ocorrido na capital paranaense nesta sexta-feira, 23. Ele, que foi preso agressivamente pela Guarda Municipal, contou que estava se defendendo de um bolsonarista que tentou agredi-lo. "Ele voou em cima de mim para pegar o meu megafone", conta o petista, que protestava contra o governo de Jair Bolsonaro.

"Eu fui para trás e ele me deu um chute", continua o petista, que em seguida, "quase automaticamente num ato de defesa", bateu com o megafone no rosto do bolsonarista, que, segundo os relatos, deu voz de prisão para o vereador mesmo sem ser policial. A ação acarretou na prisão violenta de Renato Freitas por policiais.

Segundo o vereador Renato Freitas, uma pessoa que se identificou como apoiador de Jair Bolsonaro o agrediu e quebrou um megafone que ele utilizava na manifestação pacífica contra o genocida. pic.twitter.com/icwiRUVNto PUBLICIDADE July 23, 2021

Segundo o petista, o bolsonarista era uma pessoa com "transtornos mentais muito provavelmente, ou é muito agressiva. A gente não sabe", afirmou. "Eu fiquei como o agressor de uma situação que ele incitou", continuou, explicando que será investigado pelo ocorrido.

Segundo a assessoria do vereador Renato Freitas, o nome da pessoa que iniciou a agressão contra o parlamentar é Reinaldo Generoso Borges Machado.

Renato ainda conta que os guardas, "por questões pessoais, não me deixaram explicar o que ocorreu e começaram a me imobilizar, me agredir, me jogaram no chão". "Começaram a me asfixiar, pegaram no meu rosto e começaram a tirar fotos como se eu fosse um troféu, dentro da viatura, ouvindo música no último volume".

O vereador de Curitiba @Renatoafjr conta em entrevista o momento do início da agressão que sofreu do bolsonarista - que disse ser policial, fato que não teria se comprovado, e da reação do parlamentar. pic.twitter.com/9HgCWAnwm8 — Aquiles Lins (@linsaquiles) July 23, 2021

"[Os guardas] vieram comemorando a minha prisão enquanto eu estava algemado e agredido dentro de uma viatura", disse, que ressaltou que não reagiu à reação, "em nenhum momento".

