Renault quer demitir 800. Trabalhadores resistem

247 - A Renault vai demitir 800 funcionários no Paraná. A empresa propôs um plano de demissão voluntária que não foi aprovado pelos empregados. Os trabalhadores consideraram que os incentivos oferecidos pela montadora não são atrativos.

A reportagem do jornal O Estado de S. Paulo informa que “a Renault oferece o pagamento de 3,5 a seis salários extras dependendo do tempo de contrato do funcionário (incluindo dois meses de benefício da MP 936), plano médico por um ano e vale mercado até dezembro, além da primeira parcela da Participação nos Lucros e Resultados (PLR).”

A matéria ainda relata que “para os funcionários que permanecerem na fábrica a proposta de data-base é suspensão de reajustes neste ano e no próximo, com pagamento de abono de R$ 3,5 mil, entre outros itens.”

