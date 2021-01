Requião anuncia intenção de disputar o governo do Paraná em 2022

“Vou discutir a falta de governo no Paraná, mas continuarei discutindo a destruição do Estado pelo presidente Jair Bolsonaro“,frisou o ex-governador Roberto Requião edit

247 - O ex-senador Roberto Requião (MDB) reuniu com aliados neste sábado (2), em Curitiba, para anunciar que irá disputar o governo do Paraná em 2022. A informação é do Blog do Esmael.

No encontro, Requião pretende percorrer o estado para levar a mensagem de esperança e mudança aos paranaenses, mas não vai abrir mão do debate nacional.

“Vou discutir a falta de governo no Paraná, mas continuarei discutindo a destruição do Estado pelo presidente Jair Bolsonaro“, disse. “O projeto de soberania nacional permanece como um objetivo estratégico para o País.", frisou.

Ele fará oposição ao governo de Ratinho Junior (PSD) que, segundo ele, só fala em aumento nas tarifas de água, energia e pedágio, privatizações a preço de banana.

Segundo Requião, a falta de experiência de Ratinho e a má companhia do pessoal da época de Beto Richa (PSDB) tem resultado no pior governo que o Paraná já teve. “A farra na publicidade tenta mascarar a incompetência, mas não tem jeito. O Paraná está acéfalo, não tem governo”, afirmou o ex-governador, reforçando que “não há rigorosamente nenhum programa ou desenvolvimento para o povo, nada.”

Ainda de acordo com o Blog do Esmael, a candidatura Requião é considerada hoje uma “bênção” entre os deputados do MDB por conta do fim das coligações partidárias na proporcional. A candidatura reforçaria as chapa da legenda para eleger deputados estaduais e federais.

“Eu, particularmente, gostaria de concorrer ao Senado, mas não posso fugir da responsabilidade de estabelecer um governo sério no Paraná”, salientou Requião.

O conhecimento liberta. Saiba mais