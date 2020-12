Requião critica ciristas: atacar Lula é estar ao lado do autoritarismo dos fascistas

247 - O ex-senador Roberto Requião (MDB-PR) afirmou no Twitter nesta terça-feira (8) que atacar o ex-presidente Lula é endossar a perseguição jurídica que sofreu o petista e colocar-se ao lado do autoritarismo dos fascistas.

A declaração de Requião surgiu junto com críticas a alianças do ex-presidenciável Ciro Gomes, que constantemente dispara ofensas contra Lula, assim como seus apoiadores.

"Reconheço as qualidades do Ciro Gomes, em quem votei no primeiro turno. Mas tenho horror a fidelidade canina e irracional de alguns dos seus fiéis seguidores. Simples assim. Critico mas respeito e considero todos atuais pretensos candidatos à presidência do Brasil. Consideraria muito mais se, reunidos, construíssem um plano de redemocratização, geração de trabalho e soberania, sustentável para um candidato único para a transição do caos que vivemos. Você pode gostar ou não gostar de Lula, achar que ele errou, mas chamá-lo de ladrão é concordar e reforçar o absurdo ataque jurídico que ele sofreu e que o levou a prisão. Quer você queira ou não, está apoiando o autoritarismo dos fascistas e destruindo o Estado de Direito", escreveu o ex-parlamentar.

