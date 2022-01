Resposta de Barra Torres a Bolsonaro "é a maior humilhação de um presidente da República na história", diz Paulo Pimenta

Apoie o 247

247 - O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) afirmou pelo Twitter neste domingo (9) que a nota redigida pelo diretor-presidente da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), Antonio Barra Torres, em resposta a Jair Bolsonaro (PL) representa a maior humilhação de um presidente em toda a história brasileira.

Barra Torres rebateu insinuações feitas por Bolsonaro: "qual o interesse da Anvisa por trás disso aí?". O diretor-presidente da agência negou ter qualquer interesse obscuro na imunização de crianças e cobrou uma retratação por parte do chefe do governo federal.

Para Pimenta, em outras palavras, Barra Torres chamou Bolsonaro de corrupto, entre outros. "Essa nota do Barra Torres é a maior humilhação sofrida por um presidente da República, no exercício do cargo, na história política do Brasil. O comandante em chefe das Forças Armadas, Capitão Cloroquina, foi chamado de corrupto, ladrão, covarde, sem caráter, falso cristão, etc".

