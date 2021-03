RS irá multar em até R$ 4 mil quem se recusar a usar máscara contra Covid-19

Governo do Rio Grande do Sul irá multar quem descumprir as medidas sanitárias para conter a transmissão do novo coronavírus. Quem se recusar a usar a máscara poderá ser multado em até R$ 2 mil. Valor será dobrado em caso de reincidência edit

247 - O governo do Rio Grande do Sul irá aplicar advertências e multas para quem descumprir as medidas sanitárias adotadas pelo Estado para conter a transmissão do novo coronavírus. Quem se recusar a usar a máscara contra a Covid-19 poderá ser multado em até R$ 2 mil, valor que sobe para R$ 4 mil em caso de reincidência. A informação é do G1.

Já empresas e estabelecimentos comerciais poderão ser punidos com advertências, interdição do local, aplicação de multa cancelamento de permissão ou do alvará de funcionamento além de multas que podem ir de R$ 2 mil até R$ 1,5 milhão. Os valores podem dobrar em caso de reincidência.

As determinações do governo gaúcho foram publicadas em uma edição extra do Diário Oficial na noite de sexta-feira (5). Pelo decreto, a suspensão geral de atividades das 20h às 5h será mantida até o dia 31 de março.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.