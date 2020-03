RS tem segundo caso confirmado de coronavírus, diz Secretaria de Saúde

247 - A Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul confirmou, nesta quarta-feira (11), o segundo caso do coronavírus no estado. Moradora de Porto Alegre, uma mulher, de 54 anos, viajou à Itália e está em isolamento domiciliar. Agora são 36 casos da doença no Brasil.

De acordo com prefeitura da capital gaúcha, três pessoas tiveram contato com a paciente, apresentaram sintomas semelhantes e devem passar por exames nesta terça.

O exame que confirmou a infecção pelo novo coronavírus foi realizado pelo Laboratório Central do Estado (Lacen/RS).