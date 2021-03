RS: Três pacientes nebulizados com hidroxicloroquina morrem; hospital apura

247 - Três pacientes que passavam por um tratamento à base de hidroxicloroquina morreram nesta semana no hospital Nossa Senhora Aparecida, em Camaquã, a 130 quilômetros (km) de Porto Alegre, na região sul do Rio Grande do Sul. As vítimas faleceram entre segunda-feira (22) e essa quarta (24). O hospital disse não ter sido verificado que "a nebulização esteja contribuindo para melhorar o desfecho dos pacientes".

"Os indícios sugerem que está contribuindo para a piora porque todos os casos (de óbito) apresentaram reações adversas após o procedimento", afirmou o médico e diretor-técnico do hospital, Tiago Bonilha de Souza, à Rádio Gaúcha.

Todos os pacientes estavam sendo nebulizados com uma solução de hidroxicloroquina diluída em soro, de acordo com informação publicada pelo portal Uol.

O tratamento experimental era administrado pela médica Eliane Scherer, demitida da instituição no dia 10. O procedimento testado por ela não seguia os protocolos de saúde do hospital nem do fabricante da substância. "A profissional descumpria protocolos [de segurança] de forma contumaz", destacou a assessoria jurídica da instituição.

O hospital afirmou que Eliane Scherer foi "afastada da escala (de trabalho) após ter tentado obrigar a equipe assistencial a administrar pela via inalatória uma solução com hidroxicloroquina, de procedência desconhecida, não prescrita em prontuário, manipulada pela própria médica".

