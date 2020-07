Santa Catarina suspende circulação de ônibus em 111 cidades por causa do coronavírus

247 - O governo de Santa Catarina, comandado por Carlos Moisés (PSL), suspendeu nesta segunda-feira (20) a circulação de ônibus municipais e intermunicipais em 111 de suas 295 cidades por causa do coronavírus, doença que infectou 53,3 mil pessoas e deixou 685 mortos no estado. A suspensão vale até o dia 2 de agosto.

Nesses mais de 100 municípios sem transporte público, também estão proibidas, desde sábado (18), a permanência e a aglomeração de pessoas em locais públicos, como praças, parques e praias. A exceção é para atividade física individual, mas na Região Metropolitana e Florianópolis a prática não é permitida nos fins de semana por decreto municipais.

De acordo com o mapa de risco do governo estadual, as sete localidades em vermelho com situação gravíssima são Grande Florianópolis, Foz do Rio Itajaí, as regiões Carbonífera, Região de Laguna, Médio Vale do Itajaí, Nordeste e Região de Xanxerê.

Em todo o território nacional são 2,1 milhões de casos de coronavírus e 79 mil mortos pela doença, o que deixa o Brasil em segundo lugar no ranking global nessas duas estatísticas, perdendo apenas os Estados Unidos, com 3,9 milhões de confirmações e 143 mil óbitos.

