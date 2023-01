Sete pessoas morrem e 22 ficam feridas após ônibus de viagem tombar na BR-277, incluindo criança argentina

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo saiu da pista. edit

247 - Sete pessoas morreram, entre elas uma criança de três anos, e 22 ficaram feridas depois de um ônibus de viagem tombar na BR-277 em Fernandes Pinheiro, na região central do Paraná, na madrugada desta terça-feira (31). As informações são do portal G1.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo saiu da pista.

Segundo a corporação, além do menino argentino, as vítimas são duas mulheres e quatro homens. Uma delas, também argentina, é mãe da criança.

Segundo o Corpo de Bombeiros, 54 passageiros estavam a bordo do veículo. Vinte e seis não se machucaram, entre eles o motorista.

Dos mortos, quatro corpos estão embaixo do veículo, de acordo com a corporação.

