"Talvez o nome para 2022 esteja até fora do PSDB", diz Eduardo Leite

"É natural que Doria seja um possível candidato, mas as circunstâncias de 2022 é que vão dizer o que o País está buscando", disse o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite edit

247 - Minando as espectativas do governador João Doria, de São Paulo, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), disse em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, que a legenda ainda não tem um nome definido para a disputa da Presidência da República em 2022.

Leite defendeu que o partido deve primeiro construir um projeto para só depois se preocupar em quem vai representá-lo, e até um nome de fora do partido é visto como uma possibilidade.

"É natural que Doria seja um possível candidato, mas as circunstâncias de 2022 é que vão dizer o que o País está buscando. Talvez o melhor candidato esteja até fora do PSDB neste momento, talvez o PSDB possa apoiar alguém de fora. Por que não?", congitou.