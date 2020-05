Tarso Genro: entrevista ao Fantástico revelou um Moro “frouxo, covarde e sem princípios”

247 - O ex-governador Tarso Genro usou suas redes sociais nesta segunda-feira (25) para comentar a respeito entrevista que o ex-ministro Sergio Moro concedeu ao programa Fantástico, da Rede Globo, na noite deste domingo (24).

“A entrevista de Moro ontem no Fantástico foi a cena mais degradante que um Ministro da Justiça promoveu na história da República. Cúmplice das ilegalidades cometidas pelo Presidente ao longo do Governo, sequer soube se arrepender com honra: foi frouxo, covarde e sem princípios”, disse Genro.

