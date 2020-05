TRF-4 rejeita pedido da defesa e mantém condenação de Lula no caso do sítio de Atibaia

Desembargadores da 8ª Turma do TRF-4 rejeitaram nesta quarta-feira, 6, os recursos da defesa do ex-presidente Lula e mantiveram sua condenação em segunda instância no processo do sítio de Atibaia edit

247 - A 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) rejeitou nesta quarta-feira, 6, recurso da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra a sua condenação em segunda instância no processo do sítio de Atibaia (SP).

Em novembro de 2019, o TRF-4 decidiu manter e aumentar a pena de Lula

pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. A defesa então recorreu com um pedido de esclarecimento sobre a decisão proferida, o embargo de declaração.

Nessa terça-feira, 5, a defesa de Lula havia apresentado requerimento para que a corte suspendesse o julgamento de embargos pendentes sobre o sítio de Atibaia. O pedido foi negado pelos desembargadores.

Segundo os advogados do petista, as declarações feitas pelo presidente Jair Bolsonaro e por Sergio Moro reforçam a suspeita de que o ex-juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba não era isento para julgar Lula. Foi Moro que, em 2017, aceitou a denúncia contra o ex-presidente.

"Há diversos fatos que mostram a suspeição do ex-juiz Sergio Moro e consequentemente comprometimento de toda a instrução deste processo. Dentre os apontamentos, está o fato do ex-juiz ter passado a integrar o governo do presidente Jair Bolsonaro com o afirmado compromisso para assumir uma cadeira no Supremo Tribunal Federal", afirma o requerimento, assinado pelos advogados Cristiano Zanin, Valeska Teixeira Martins, Maria de Lourdes Lopes e Eliakin dos Santos.

