(Vídeo) “Faz essa carinha de filha da puta”, afirma desembargador durante sessão virtual em SC

247 - A Ordem dos Advogados do Brasil em Santa Catarina (OAB-SC) pediu ao desembargador José Eernesto Manzi explicações sobre ofensa à advogada Roberta Martins Marinho Vianna Neves, durante sessão virtual da 3ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, nessa quarta-feira (29).

Após a sustentação oral da advogada, o desembargador afirmou: "isso, faz essa carinha de filha da puta que você já vai…".

Assista ao vídeo, a partir das 3 horas e 34 minutos.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.