Atividade física reduz riscos de pelo menos 20 doenças

Pelo menos 15 mil casos de câncer no Brasil por ano poderiam ser evitados com a redução de peso e da obesidade, revela estudo edit

Por Cristiane Bomfim, da Agência Einstein - “Em termos de saúde, ter uma rotina que inclui atividade física comprovadamente diminui os riscos de desenvolver 20 tipos de doenças, que vão da gripe ao câncer, passando por diabetes, hipertensão, depressão e doenças articulares”, explica o profissional de educação física do Hospital Israelita Albert Einstein, Bruno Gion Cerazi. A lista de doenças que podem ser prevenidas com uma simples mudança de hábito está disposta no site da Organização Mundial de Saúde (OMS) e inclui também tumores como câncer de cólon em homens e câncer de mama. Estes dois estão relacionados a um elevado Índice de Massa Corporea (IMC).

De acordo com estudo realizado pelo Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) em colaboração com a Universidade Harvard, nos Estados Unidos, pelo menos 15 mil casos de câncer no Brasil por ano – 3,8% – poderiam ser evitados com a redução de peso e obesidade. A pesquisa estima ainda que em 2025 o Brasil terá mais de 29 mil novos casos de câncer atribuíveis ao sobrepeso e obesidade. Dados da OMS mostram que a falta de atividade física é a principal causa do diagnóstico de câncer de mama e cólon em 25% dos diagnósticos. Também é maior responsável por casos de diabetes (27%).

Além de doenças, atividades físicas rotineiras deixam o corpo mais saudável. Isso quer dizer que ela resulta na melhora da apitidão muscular e cardiorrespiratória, além da redução do risco de queda e de fratura de quadril e vertebral.

O especialista do Einstein explica que atividade física é qualquer movimento realizado que gaste mais calorias do que o repouso. “Ou seja, estamos ao longo do dia praticando algum tipo de atividade física. Qualquer atividade física é melhor do que não fazer nada”, diz. Já o exercício físico é uma atividade física estrututada, com objetivo definido, duração e intensidade determinadas. A perda de peso nada mais é que consumir menos calorias do que se gasta diariamente.



Intensidade Moderada É toda ativudade que exige algum esforço mas não aumenta demais os batimentos do coração e nem dificulta a respiração. Exemplos: caminhada, andar de bicicleta no plano em baixa velocidade, fazer hidroginástica, jogar vôlei Intensidade Vigorosa São aquelas que fazem transpirar, aumentam os batimentos cardíacos, deixam a pele avermelhada e dificulta a respiração. Exemplos: uma partida de futebol, correr, subir vários lances de escada, pular corda

As recomendações da OMS para atividade física são:

Quantidade de atividades físicas recomendadas por faixa de idade 5 a 17 anos Fazer pelo menos 60 minutos de atividade física moderada a vigorosa por dia;

A maior parte da atividade física diária deve ser aeróbica. Atividades de intensidade vigorosa devem ser incorporadas, incluindo as que fortalecem músculos e ossos, ao menos 3 vezes por semana.

Fonte: Organização Mundial de Saúde (OMS)