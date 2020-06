Como proteger o corpo dos danos causados pelo tempo seco

Baixa umidade do ar, característica do inverno nas regiões Norte, Sudeste e Centro-Oeste aumenta incidência de doenças respiratórias edit

Por Cristiane Bomfim, da Agência Einstein -

No dia 20 de junho tem início o inverno. A estação com temperaturas mais amenas em todo país – e alguns dias bem gelados em alguns pontos – é marcada também pela escassez de chuvas baixa umidade relativa do ar no período da tarde nas regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste. Esta condição climática é caracterizada pela baixa quantidade de água em vapor na atmosfera, tornando o ar mais seco. Os ventos calmos, a falta de chuva e a poluição favorecem a formação da bruma, em que substâncias sólidas como poeira e fumaça ficam suspensas no ar e podem causar problemas de saúde.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) o nível ideal de umidade relativa do ar para organismo humano está entre 40% e 70%. Abaixo desses valores, o tempo seco provoca o ressecamento das vias aéreas, aumentando as chances de incidência de infecções respiratórias – como resfriado, gripe e pneumonia – e irritações do trato respiratório – tosse, dor de garganta e sangramento nasal. “Também há uma exarcebação das doenças pulmonares obstrutivas como asma, bronquite e enfisema. Manter o corpo hidratado, estar vacinado e manter as medicações de uso habitual são as melhores formas de prevenir ou reduzir os efeitos do tempo seco no organismo”, explica o pneumologista do Hospital Israelita Albert Einstein, Humberto Bassit Bogossian.

É normalmente no meio do dia, entre 10h e 18h, que o ar fica mais seco e com índices que podem chegar aos alarmantes 30% ou menos de umidade. Na capital paulista, por exemplo, quando este índice é constatado, a Defesa Civil declara estado de atenção. Entre 20% e 12% é decretado de atenção. Abaixo dos 12%, a condição climática é típica de desertos e o estado é de emergência.

“Para quem pratica atividades físicas o ideal é escolher os horários extremos. Ou seja, começo da manhã e da noite, quando a umidade do ar aumenta”, explica Bogossian. O pneumologista dá ainda outras dicas para evitar danos à saúde:

Ingerir bastante líquidos

Manter ambientes limpos e arejados para evitar acúmulo de pó e transmissão de vírus, como o da gripe

Usar umidificadores para diminuir a secura do ar. Panos úmidos espalhados pela casa são uma opção

Evitar a prática de atividades físicas entre 10h e 18h

Evitar banhos muito quentes. Assim como as vias respiratórias, nesta época do ano, a pele fica mais ressecada. Hidratantes corporais ajudam a manter esse equilíbrio

Limpar olhos e nariz com soro fisiológico para evitar o ressecamento e possíveis irritações.

Inalação é uma boa alternativa para crianças e idosos. Pode ser feita até três vezes ao dia. E em caso de dúvida sobre como usar, consulte um médico

Lavar as roupas de inverno antes de usar

