Contrariando Anvisa, promotoras do Ministério Público do DF chamam de ‘experimental’ vacinação de crianças

Classificação foi escrita em recomendação enviada à Secretária de Educação do governo Ibaneis Rocha edit

247 - Contrariando Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa), duas promotoras de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal classificaram a vacinação de crianças contra a covid-19 como "experimental" em recomendação enviada à Secretária de Educação do governo Ibaneis Rocha.

A imunização de crianças de 5 a 11 anos contra a doença foi autorizada pela Anvisa em dezembro, quando foi aprovado o registro definitivo da vacina Cominarty, da Pfizer, para a faixa etária.

No documento com data desta terça-feira (18), as promotoras Cátia Gisele Martins Vergara e Márcia Pereira da Rocha fundamentam a alegação sobre a vacina para crianças citando resolução publicada pela Anvisa em março de 2021. O documento diz estabelecer “os procedimentos e requisitos para submissão de pedido de Autorização Temporária de Uso Emergencial (AUE), em caráter experimental, de medicamentos e vacinas Covid-19”.