Dia Internacional da Pessoa com Deficiência é celebrado nesta sexta-feira

A Organização das Nações Unidas (ONU) instituiu, em 1992, o dia 3 de dezembro como o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. A data vem para que as pessoas do mundo todo reflitam sobre as necessidades e garantia de direitos e políticas públicas para as pessoas com algum tipo de deficiência.

Segundo dados levantados em 2019 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), pelo menos 45 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência, quase 25% da população do país.

Com informações da Agência Brasil e da Agência Senado.

