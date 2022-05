EUA, Canadá e Europa confirmam casos de varíola dos macacos e aumentam temor de novos surtos

Apoie o 247

247 - Autoridades de saúde de países da América do Norte e da Europa detectaram dezenas de confirmados ou suspeitos de varíola do macaco desde o começo de maio. Os principais sintomas são febre, dores musculares e inchaço dos gânglios linfáticos. Também pode haver erupção parecida com a catapora no rosto e no corpo.

De acordo com a agência AFP, o Canadá foi o último país a informar que está investigando mais de uma dezena de casos suspeitos da doença.

Espanha e Portugal haviam detectado mais de 40 casos possíveis e verificados.

O Reino Unido confirmou nove casos desde 6 de maio.

Os Estados Unidos identificaram o primeiro caso nesta nessa quarta-feira (18). Um homem de Massachusetts testou positivo para o vírus após visitar o Canadá.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou na terça-feira (17) que está trabalhando em coordenação com as autoridades de saúde britânicas e europeias para tentar evitar surtos.

"Precisamos entender melhor a extensão da varíola do macaco nos países endêmicos para entender a verdade sobre como está circulando e o risco que significa para as pessoas, bem como o risco de exportação", declarou a epidemiologista Maria Van Kerkhove.

