Falta de planejamento do governo Bolsonaro impede ampliação de vacinação em 2023

247 - O governo Jair Bolsonaro (PL) não apresentou nenhum planejamento para a compra ou produção de vacinas visando incrementar os índices de cobertura vacinal no que vem.

“Não está previsto que no próximo ano haverá mais doses do que em 2022. Desde 2016, a cobertura vacinal está em queda. Com 3º ano de cobertura vacinal em queda, país recria geração desprotegida”, diz a coluna do jornalista Carlos Madeiro, do UOL.

Segundo a reportagem, o Ministério da Saúde não assinou nenhum contrato com o Instituto Butantan para aquisição de vacinas no âmbito do Programa Nacional de Imunização (PNI) em 2023. “Já encaminhamos a proposta e estamos no aguardo. Mas só houve indicativo de resolução da vacina da gripe, não para as demais", disse o diretor-executivo da Fundação Butantan, Dimas Covas.

O acordo, que envolve a compra de 80 milhões de vacinas contra a gripe, foi fechado no dia 13 de dezembro, quando deveria ter sido celebrado em novembro.

No caso da CoronaVac, vacina contra a Covid-19, o Butantan paralisou a produção quatro meses atrás. "Temos aqui ainda 2,5 milhões de doses, ao mesmo tempo que temos ouvido vários estados com a segunda dose [para o público infantil] atrasada. Não houve manifestação sobre aquisição, e aguardamos o próximo governo definir sobre a CoronaVac", destacou Covas.

Ainda conforme a reportagem, o instituto Butantan “repetiu o planejamento da produção de vacinas no mesmo quantitativo de 2022. São produzidas pelo Butantan vacinas contra seis doenças. O número de doses é suficiente apenas para manter os atuais patamares, que não chegam a 80% da cobertura vacinal”.

O Instituto Bio-Manguinhos, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), informou que o ministério fechou acordos para a compra de imunizantes em 2023 no âmbito de todas as vacinas do PNI, com exceção da vacina contra a Covid-19.

