França proíbe uso da cloroquina contra coronavírus

247 – O governo francês, de Emmanuel Macron, acaba de anunciar a proibição do uso de cloroquina no tratamento contra a Covid-19. O motivo é um estudo científico, com 96 mil pacientes, que prova que o remédio traz mais risco de morte de que possibilidade de cura, no tratamento da doença. A despeito disso, o remédio foi recomendado por Jair Bolsonaro, que provocou a demissão de dois ministros da Saúde, que eram contrários ao remédio do "Dr. Bolsonaro". Confira tweet da agência francesa AFP e vídeo sobre o estudo.

#BREAKING France halts hydroxychloroquine use for COVID-19 cases: govt pic.twitter.com/0LCZ9hbF1Y — AFP news agency (@AFP) May 27, 2020

