Mais de 150 médicos cubanos são aprovados para o programa Mais Médicos

Uma portaria do Ministério da Saúde aprovou o contrato de médicos que foram anteriormente desligados pelo governo federal. O período do novo contrato é de 2 anos, sem prorrogação

247 - O Ministério da Saúde publicou nesta segunda-feira (18) uma portaria com 157 nomes de médicos cubanos, desligados quando o governo federal rompeu contrato com Cuba, que agora foram aprovados para o programa Mais Médicos para o Brasil. A informação é do portal G1.

O estado da Bahia recebe 41 médicos a partir da aprovação dos profissionais para o programa. Outros estados brasileiros também foram beneficiados com a portaria publicada pelo Ministério da Saúde, como Ceará (39), Maranhão (21), Goiás (18), Acre (11) e Amazonas (10). O período do contrato é de 2 anos, sem prorrogação.

