Menina com 'coluna em S' dá primeiros passos após cirurgia de correção da curvatura. 'Faltam palavras para descrever', diz mãe

A jovem Agatha Rebeca Maestrello, de 12 anos, foi diagnosticada com Escoliose Idiopática edit

247 - A menina Agatha Rebeca Maestrello, de 12 anos e que mora em Marília (SP), deu os primeiros passos após ter feito uma cirurgia de correção da curvatura. Ela tinha a "coluna em S". A jovem foi diagnosticada com Escoliose Idiopática.

A mãe dela, Ana Patrícia Maestrello, de 35 anos, informou que o quadro clínico da filha evoluiu muito bem e a adolescente consegue ficar reta. "Esse momento para nossa família é tão maravilhoso que nos faltam palavras para descrever. A cada minuto, vemos a mão de Deus. Ver nossa filha em pé com a roupa certinha no corpo foi uma experiência fenomenal", disse a mãe. O relato foi publicado em reportagem do portal G1.

Para pagar a cirurgia, Ana Patrícia vendeu bolos desde o fim de agosto de 2021. Até então, o valor para todo o procedimento cirúrgico estava em R$ 150 mil, se fosse realizado em Cuiabá (MT).

A jovem foi atendida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Hospital das Clínicas (HC) de São Paulo, onde foi indicado um prazo de cinco a dez anos na fila de espera para a operação.

