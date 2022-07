No Brasil, 69% das pessoas vivendo com Aids já não transmitem o vírus

Apoie o 247

Mariah Aquino e Anderson Costolli, Metrópoles - O Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids (Unaids) estima que 960 mil pessoas viviam com HIV no Brasil em 2021. Destas, 88% conheciam o diagnóstico positivo para o vírus, 73% estavam em tratamento e 69% alcançaram a supressão, o que significa que estão com carga viral indetectável e não transmitem mais o vírus. O número representa 95% dos pacientes em tratamento.

As informações constam no relatório Em Perigo, produzido pelo Unaids e divulgado nesta quarta-feira (26/7). Apesar da campanha brasileira de combate ao HIV ser considerada exemplar, muitos infectados com o vírus ainda não têm acesso ao tratamento. O estigma, a discriminação e a desigualdade social dificultam que este público chegue aos serviços de saúde.

