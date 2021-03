Obesidade, diabetes e problemas cardíacos causaram dois terços das internações por Covid-19, afirma estudo

Frederico Cursino, da Agência Einstein - Um estudo feito nos Estados Unidos mostrou que quatro condições foram responsáveis por cerca de dois terços das hospitalizações por Covid-19 naquele país. Segundo a pesquisa, publicada no Journal of the American Heart Association (JAHA), mais de 60% dos pacientes internados sofriam pelo menos uma destas comorbidades: obesidade, hipertensão, diabetes ou insuficiência cardíaca.

O trabalho conduzido por cientistas da Universidade Tufts usou uma simulação matemática para estimar o número de hospitalizações pelo coronavírus que poderiam ter sido evitadas se os americanos não sofressem de problemas cardiometabólicos.

Analisando mais de 900 mil internações por Covid-19 em adultos, eles descobriram que 30% foram atribuíveis à obesidade; 26%, à hipertensão; 21%, ao diabetes; e 12% à insuficiência cardíaca. Em termos epidemiológicos, a proporção atribuível representa a porcentagem de internações evitáveis na ausência dessas condições. Ou seja, sem elas, esses mesmos indivíduos poderiam ter sido infectados, mas não teriam um curso clínico grave o suficiente para exigir hospitalização.

Segundo cálculo dos autores, uma redução de 10% na prevalência nacional de cada condição, se combinadas, poderia prevenir cerca de 11% de todas as hospitalizações por Covid-19.

“Embora as vacinas contra a Covid-19 reduzam as infecções, temos um longo caminho a percorrer para chegar a esse ponto. Nossas descobertas pedem intervenções para determinar se a melhoria da saúde cardiometabólica reduzirá as hospitalizações, morbidade e cepas da Covid-19”, alerta Dariush Mozaffarian, autor principal do estudo e reitor da Escola Friedman, da Universidade Tufts.

Negros e hispânicos sofrem mais

Mozaffarian e sua equipe observaram também uma disparidade nas hospitalizações de acordo com idade ou etnia. Um exemplo é que cerca de 8% dessas internações em adultos com menos de 50 anos foram estimadas como devidas ao diabetes em comparação com cerca de 29% entre aqueles com 65 anos ou mais. Já a obesidade teve um impacto igualmente prejudicial em todas as faixas etárias.

Independentemente da idade, as hospitalizações por Covid-19 atribuíveis a essas condições foram maiores em adultos negros do que em brancos. Entre os hispânicos, foram geralmente maiores para diabetes e obesidade, novamente quando comparados aos brancos. Um exemplo mostrado pelo estudo é que, entre pessoas maiores de 65 anos, estimou-se que a diabetes causou cerca de 25% das hospitalizações entre os brancos, contra cerca de 32% entre os negros e cerca de 34% entre os hispânicos.

Já quando combinadas as quatro condições, a proporção de hospitalizações atribuíveis foi maior em adultos negros de todas as idades, seguidos por hispânicos. Por exemplo, entre pessoas de 18 a 49 anos, as quatro condições conjuntas foram estimadas como causadoras de cerca de 39% das internações por Covid-19 entre adultos brancos, contra 50% entre negros.

Por isso, o autor do estudo alerta: “Políticas destinadas a reduzir a prevalência dessas quatro condições cardiometabólicas entre negros e hispano-americanos devem fazer parte de qualquer discussão de política estadual ou nacional que visa reduzir as disparidades de saúde da Covid-19”.

