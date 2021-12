Peng Liyuan envia mensagem em vídeo a alunos no Dia Mundial de Combate à Aids

Apoie o 247

Clube de Economia

Rádio Internacional da China - Por ocasião do 34º Dia Mundial de Combate à Aids, foi realizado um evento nesta quarta-feira (1), que também é o 10º aniversário da Escola de Fita Vermelha de Linfen, na província de Shanxi.

A embaixadora da Boa Vontade da Organização Mundial da Saúde (OMS) para tuberculose e HIV/Aids, Peng Liyuan, enviou uma mensagem em vídeo aos alunos da Escola de Fita Vermelha de Linfen, relembrando com professores e alunos os últimos 10 anos e incentivando os alunos a aprenderem com modelos e continuar a transmissão do amor.

O evento mostrou o progresso positivo do trabalho de prevenção e controle da Aids na China, como tratamento antirretroviral gratuito, eliminação da transmissão vertical (materno-infantil) e prevenção da Aids em áreas-chave, conclamando toda a sociedade a unir esforços para erradicar a Aids e contribuir conjuntamente para a aceleração da construção de uma China saudável.

PUBLICIDADE