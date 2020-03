Prevenir contra o Coronavírus: Conselho de Enfermagem do RJ aconselha que unhas longas, anéis e esmaltes devem ser evitados

Danielle Bartoly, gerente de fiscalização do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro (Coren-RJ), afirma que “é importante tirar anel e aliança para lavar as mãos. Nesta época, os adornos, como anéis e pulseiras, devem ser reduzidos e as unhas mantidas mais curtas. De preferência evitar esmalte, mas se usar, quando começar a sair tem que retirar tudo porque o craquelado vira ambiente acolhedor para microorganismos. Evite também unhas postiças e de gel” edit

Gerente do departamento de fiscalização da instituição, Danielle Bartoly afirma que “é importante tirar anel e aliança para lavar as mãos. Nesta época, os adornos, como anéis e pulseiras, devem ser reduzidos e as unhas mantidas mais curtas. De preferência evitar esmalte, mas se usar, quando começar a sair tem que retirar tudo porque o craquelado vira ambiente acolhedor para microorganismos. Evite também unhas postiças e de gel”.

O higiene das unhas é de primordial importância porque, segundo a enfermeira, embora os dedos e a palma da mão entrem em contato direto com a sujeira, são as áreas mais higienizadas, uma vez que as bactérias se concentram mais entre os dedos e nas unhas.