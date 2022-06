Sobe para 11 o número de casos da varíola do macaco no Brasil

Apoie o 247

247 - Aumentou para 11 o número de confirmações da varíola do macaco no Brasil, após a Secretaria de Saúde de São Paulo confirmar nesta quarta-feira (22) mais dois diagnósticos positivos. O estado tem sete casos - três na capital, dois em Indaiatuba, um em Santo André e outro em Vinhedo. Além dos sete casos em São Paulo, o Brasil tem dois no Rio de Janeiro e dois no Rio Grande do Sul. Os números foram confirmados pelo Ministério da Saúde.

De acordo com a secretaria, "todos os casos são importados, com histórico de viagem para a Europa". "Os pacientes estão com boa evolução do quadro, em isolamento residencial e são acompanhados pelas vigilâncias epidemiológicas dos seus respectivos municípios, com o apoio do Estado", afirmou.

Segundo o jornal Folha de S.Paulo, especialistas disseram que as chances de a varíola dos macacos se tornar uma pandemia são pequenas por conta da baixa capacidade de transmissão do vírus, mas afirmaram ser importante a vigilância, com métodos de rastreamento e diagnóstico eficazes.

O Ministério da Saúde informou que outros dez casos estão sendo investigados: dois no Ceará, quatro no Rio de Janeiro, um em Santa Catarina, um no Acre e dois no Rio Grande do Sul.

