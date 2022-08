Varíola do macaco 'está mais perto do que você imagina', diz homem com a doença

Apoie o 247

247 - O advogado João Pinheiro, de 31 anos, afirmou que o cansaço e uma ferida parecida com uma afta no lábio foram os primeiros sintomas da infecção. Internado nesta semana na cidade de São Paulo (SP), ele estava em Malta, no dia 5 de agosto, e passaria um fim de semana em Paris, na França. No Brasil, o advogado sentiu febre e inchaço de linfonodos, que podem ser no pescoço, atrás da orelha, embaixo dos braços ou na virilha.

"Cheguei a Paris muito cansado no dia seguinte, também achei que o cansaço fosse por causa do calor e da viagem, que já estava no final. A afta começou a doer muito, [a ponto] de atrapalhar meu bem-estar para comer. Não era uma dor que precisasse de analgesia, mas incomodava", disse Pinheiro em entrevista ao portal R7.

"No dia em que eu estava pegando o voo para cá (Brasil), senti que os gânglios no meu pescoço estavam muito doloridos, a ponto de eu não conseguir virar direito o pescoço. A afta parou de doer, só que estava com um aspecto meio emborrachado", complementou.

