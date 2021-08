"Acabou a mamata mais uma vez", ironizam internautas após mudança de Renan para mansão luxuosa

247 - Jair Renan Bolsonaro, o filho '04' de Jair Bolsonaro, e sua mãe, são os mais novos moradores de uma casa no Lago Sul de Brasília. O imóvel, que é avaliado em R$ 3,2 milhões, fica a quatro minutos da ponte JK, uma das áreas mais nobres e valorizadas da capital.

O aluguel da casa é estimado em, no mínimo, R$ 14 mil por mês. Como em tudo o que envolve o clã Bolsonaro, a operação de mudança é, no mínimo, estranha.

A advogada mãe de Jair Renan trabalha no gabinete da deputada federal Celina Leão (Progressistas-DF), onde recebe R$ 8.100,00 -cem reais a mais que o aluguel. Ela assegurou aos jornalistas Letícia Casado e Rafael Moraes Moura de Veja que sobrevive , "com renda de outros imóveis que ela possui no Rio de Janeiro" e garantiu que o aluguel é muito menor que o valor de mercado porque "fiz o trato com o locador de fazer pequenas melhorias".

Os internautas consideram o fato como uma nova ação escusa do clã Bolsonaro. Veja a repercussão:

Não é só o valor e a localização do imóvel, é a descoberta de que a nova residência do 04 e sua mãe foi comprada em nome de um corretor que segue vivendo em uma casa modesta num bairro distante.



Não, a fachada não é laranja.



Por @julianadalpiva https://t.co/IlKX4TKayY — José Roberto de Toledo (@zerotoledo) August 27, 2021

Ex-mulher e filho de Bolsonaro se mudam para mansão de luxo em Brasilia que foi comprada logo antes da mudança por uma pessoa que mora numa casa super modesta da periferia…

Nem disfarçar mais eles se dão o trabalho

🍑🍑🍑https://t.co/5T4Bgo84uU — Eduardo Moreira (@eduardomoreira) August 27, 2021

Crise? Que crise? Mais um filho de Bolsonaro se muda para uma casa LINDA! Em área nobre de Brasília. Leia. Veja as fotos:https://t.co/5eLQw33fWT

Aqui não tem crise!

Reportagem: Juliana Dal Piva - Filho 04 e ex de Bolsonaro mudam para mansão de R$ 3,2 milh... https://t.co/0wYy1WKPfr via @UOLNoticias @UOL — xico sá (@xicosa) August 27, 2021

Mais uma mansão na famiglia Bolsonaro. Filho 04 e ex-mulher do presidente se mudaram para Brasília em uma casa de mais de 2 milhões de reais.



A única empresa que prospera no Brasil de Bolsonaro é a Rachadinha's da Mamata LTDA. — Orlando Silva (@orlandosilva) August 27, 2021

Gente. Isso não existe. O dono da mansão milionária mora numa casa descascando. Deveria pintar de laranja.



Reportagem: Juliana Dal Piva - Filho 04 e ex de Bolsonaro mudam para mansão de R$ 3,2 milhões em Brasília @UOLNoticias @UOL https://t.co/rs2RrUKdbX — Maurício Ricardo (@MauricioRicardo) August 27, 2021