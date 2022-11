Alckmin viraliza nas redes com meia estilosa e internautas elogiam: "é um cara mais feliz"

Apoie o 247

ICL

247 - O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), tem sido elogiado por jornalistas da mídia corporativa e nas redes sociais pela mudança de postura desde que deixou o PSDB e se reposicionou mais à esquerda, até vencer a eleição presidencial junto com Lula e assumir a coordenação da transição governamental.

O novo estilo de Alckmin chamou atenção de internautas nesta quinta-feira (10) depois que ele participou de ato com Lula no Centro Cultural Banco do Brasil usando uma meia colorida. Internautas elogiaram. "Acho q o Alckmin tá se convertendo mesmo à esquerda festiva! Daqui a pouco ele estará conosco em festivais LGBT", escreveu um seguidor. "Meu Deus, o que o Lula fez com esse homem?", brincou outra.

Confira algumas reações dos internautas:

Simplesmente a meia de Geraldo Alckmin ♥️😅 pic.twitter.com/a0oT1p0Unp — Camila Moreno (@camilamoreno13_) November 10, 2022

Ele é o simbologia do alívio, da felicidade e esperança que estamos começando experimentar. Fofo😇🥰 November 10, 2022

Meu Deus, o que o Lula fez com esse homem? — Embaixadora do Brasil em Wakanda (@Matsia_) November 10, 2022

Acho q o Alckmin tá se convertendo mesmo à esquerda festiva! Daqui a pouco ele estará conosco em festivais LGBT ! — Cássio Bruno (@Kkcio13) November 10, 2022

kkkkkkkkkkkkk eu duvido que ele usava isso antes.

Ele é um cara mais feliz.

Parece que foi resgatado. — Feijão - O Hexa vem! (@ofeijao) November 10, 2022





Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.