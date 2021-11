Anitta bomba na rede ao falar que prefere transar com homens menos avantajados

A cantora brasileira mais famosa no circuito pop mundial contou que homens de pênis pequenos lhe dão mais prazer e evita incômodo no dia seguinte edit

247 - Anitta bombar na rede é corriqueiro, mas às vezes ela se supera. A cantora brasileira mais popular no mundo chamou a atenção por uma declaração, digamos assim, heterodoxa.

Em entrevista ao canal de Sabrina Sato no YouTube, ela falou sobre tamanho do pênis. A declaração, claro, bombou na rede.

“Um problema péssimo que eu tenho é cistite de lua de mel. Eu não posso transar com alguém muito avantajado que eu não consigo caminhar no dia seguinte. É horrível! E não tem nada a ver com bactéria não gente, é porque já socou muito lá e aí inflamou, entendeu?”, contou.

.Anitta ainda falou que, por causa disso, prefere homens com o órgão genital pequeno:

“Eu tive uma sorte uma vez que eu estava namorando e o menino tinha o negocinho deste tamanho, foi uma sorte que eu dei na vida porque nunca ficava com problema. Mas quando você pega alguém avantajado eu não consigo respirar, porque é uma dor”, finalizou.

Para quem quiser conferir, segue o vídeo:

