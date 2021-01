Antes de deixar o MasterChef, Paola Carosella fechou parceria com Felipe Neto

A chef de cozinha terá seu canal no YouTube produzido pela empresa do influenciador digital, considerado o maior youtuber do Brasil edit

Revista Fórum - Antes do anúncio sobre sua saída da Band e do programa MasterChef Brasil, a chef de cozinha argentina Paola Carosella havia fechado uma parceria com o influenciador digital Felipe Neto.

Considerado o maior youtuber do Brasil, Neto é dono da empresa Play9, que presta consultoria de produção de conteúdo na internet para inúmeros outros influenciadores.

“Eu já estava fazendo os vídeos do ‘Nossa Cozinha’, que são receitas caseiras, com ingredientes simples, que fazia da cozinha da minha casa mesmo ao lado do Jason. Mas eu fazia apenas um vídeo por semana. O Felipe disse que acreditava no potencial dos vídeos e que gostava do que eu estava fazendo, mas que eu precisava de algo mais profissional, e como sou perfeccionista em tudo o que eu faço, escutei ele. Sentamos para conversar e fechamos essa parceria”, disse a Chef em entrevista recente à Veja.

