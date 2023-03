Aos prantos, Lexa se pronuncia após expulsão de Guimê e cara de sapato do BBB (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247- A cantora Lexa usou as redes sociais para se pronunciar sobre a expulsão de MC Guimê do BBB23 após caso de assédio. A cantora é casada com o funkeiro e, em um primeiro momento, apareceu chorando bastante por conta do acontecimento.

Em seguida, mais calma, publicou um vídeo explicando os próximos passos. “Estou pegando um jato que eu acabei de fretar e estou indo para o Rio de Janeiro para conversar, botar tudo em pratos limpos e decidir o que vai ser da vida, mas principalmente estar do lado dele em um momento tão difícil”, disse.

Lexa usou as redes sociais, na noite da última quinta-feira, 16, para se pronunciar sobre a expulsão de MC Guimê, após caso de assédio. A artista é casada com o funkeiro e apareceu chorando bastante por conta do acontecimento. pic.twitter.com/04E7jRY6fI — Portal Roma News (@RomaNewsOficial) March 17, 2023





Além de Guimê, o outro participante, o “cara de sapato também” foi expulso do programa por promover as cenas de assédio contra a participante mexicana. Veja abaixo como foi o momento da expulsão anunciada por Tadeu Smith:

nunca aconteceu uma expulsão ao vivo em toda a história do bbb e que fique marcado pra sempre lembrarem que quando uma mulher fala não é não.

pic.twitter.com/gyDF4V2dbb — ray (@i4kmoes) March 17, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.