Após ataque a Lula, internautas lembram que Pedro Bial já entrevistou Olavo de Carvalho e Flordelis

Nome do apresentador global é um dos assuntos mais comentados do Twitter após ele disparar ataques contra o ex-presidente Lula edit

247 - O jornalista Pedro Bial é alvo de diversas críticas no Twitter após disparar ataques ao ex-presidente Lula, durante sua participação nesta quarta-feira (15) no programa Manhattan Connection, da TV Cultura. O global disse que só entrevistaria o petista com um detector de mentiras.

Após o ataque gratuito ao petista, internautas lembraram que Bial já entrevistou o guru Olavo de Carvalho, conhecido por suas fake news conspiratórias, além da deputada Flordelis, apontada como assassina de seu marido, o pastor Anderson do Carmo.

Veja:





