Após Covas agir para espantar moradores de rua, internautas ironizam: 'e Boulos era o radical'

247 - Após o prefeito de São Paulo expulsar os moradores de rua da região leste da cidade, construindo pedras sob os viadutos, internautas registram que, durante a campanha, o então candidato a prefeito Guilherme Boulos foi taxado de radical pela grande imprensa, quando é o tucano que promove o radicalismo contra os mais vulneráveis.

A prefeitura de São Paulo desde a última quinta-feira (28) instala debaixo dos viadutos da zona Leste pedras debaixo dos viadutos, ação que expulsou do local moradores de rua.

Segundo reportagem do jornal Folha de S.Paulo, na tarde desta quinta, funcionários de uma empresa contratada pela prefeitura concluíam a colocação das pedras, que são presas ao chão por uma espessa camada de cimento, na parte debaixo do viaduto no sentido bairro da avenida. Do outro lado da pista, a obra já havia sido finalizada.

