Após ridicularizar pandemia, bolosnarista Sarah sai do BBB e pede desculpas

247 - Na manhã desta quarta-feira (31), a brasiliense Sarah Andrade participou do café da manhã no Mais você, com Ana Maria Braga, e relembrou a trajetória no Big brother Brasil (BBB21). A apresentadora iniciou o programa falando sobre a gravidade da pandemia da covid-19, um dos motivos que fizeram com que a brasiliense passasse de preferida a odiada e acabasse sendo eliminada com 76,76% dos votos após participar do paredão com Juliette e Rodolffo. A informação é do portal Correio Braziliense.

Ao ser questionada sobre comentários, Sarah se desculpou e comentou que as festas que participou não foram eventos clandestinos: "Peço desculpas para todas as vítimas e famílias delas. Quando entrei no programa, estava melhorando, os lugares que fui eram festas regulamentadas, mas isso não tira meu erro: tenho que pedir desculpa”.

