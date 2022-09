"Bananinha na cadeia" explode na web após Eduardo Bolsonaro convocar cidadãos armados para campanha de Jair

Apoie o 247

ICL

247 - A #Bananinhanacadeia foi um dos assuntos mais comentados nas redes após Eduardo Bolsonaro convocar cidadãos armados para serem voluntários na campanha de Jair Bolsonaro. Bananinha é o apelido que os internautas deram ao filho de Bolsonaro.

“Você comprou arma legal? Tem clube de tiro ou frequenta algum? Então você tem que se transformar num voluntário de Bolsonaro. Peça ao seu candidato a deputado federal adesivos e santinhos do Presidente, distribua”, escreveu o parlamentar em sua conta no Twitter. O apelo de Eduardo Bolsonaro é dirigido ao chamado grupo dos CACs (caçadores, atiradores esportivos e colecionadores).

O afrouxamento das regras que restringiam o acesso de civis a armas de fogo, promovido pelo atual ocupante do Palácio do Planalto, praticamente triplicou o número de armas registradas em poder dos CACs, uma das principais bases de apoio do bolsonarismo.

Veja a repercussão:

Sabem aquele discurso que arma é para auto-defesa? Era mentira. Era para formar milícia. Isso é praticamente uma confissão. pic.twitter.com/hW8fREtLxJ — Matheus Agostin (@matheusagostin) September 5, 2022

Tá na hora de vermos BANANINHA NA CADEIA !



Quem concorda escreva "Bananinha na cadeia" os comentários. 👇🏽👇🏽 pic.twitter.com/GATdCbh708 — Renato Kleber P. Dias🚩 (@KleberRenatoPr) September 6, 2022





Choro no banheiro. GASOLINA DE GRAÇA AMANHÃ e BANANINHA NA CADEIA pic.twitter.com/T8Ymy5AKdF September 6, 2022





O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.