Bastidores: qual foi o fator decisivo que levou Globo a expulsar Guimê e Cara de Sapato do BBB

247 - O blogueiro Hugo Gloss publicou artigo no UOL relatando que teve acesso aos bastidores que culminaram na expulsão de MC Guimê e Cara de Sapato do BBB 23, após ambos serem flagrados pela câmera assediando, durante uma festa, sexualmente uma participante mexicana.

“De acordo com o Meio & Mensagem, as marcas (patrocinadoras do BBB) combinaram inicialmente que aguardariam uma decisão da Globo para somente aí se manifestarem sobre o caso. Por volta de 17h, porém, com as cobranças cada vez mais crescentes, o Mercado Livre decidiu se pronunciar”, relata o jornalista.

“Em seguida, outras marcas patrocinadoras do programa também se manifestaram sobre o episódio, como Ademicon, Riachuelo, Coca-Cola, Seara, Chevrolet, Nestlé, TikTok, Amstel, entre outras. A cervejaria, inclusive, optou por ser mais direta, e enfatizou: “Não é sobre bebida. Em qualquer situação não é não”. No reality, Antônio Cara de Sapato chegou a apontar que, por ter bebido whisky, estaria “mais solto”. Aqui fora, a equipe de Guimê também citou o excesso de bebidas alcóolicas, como um dos culpados, para as atitudes do artista”, relata Gloss.

Ele acrescenta que "diretores e representantes das marcas patrocinadoras do reality passaram a cobrar uma atitude firme por parte da TV Globo”.

Na sequência, Tadeu Smith anunciou ao vivo que os dois participantes foram expulsos da casa.

