BBB21: delegado diz que Lucas Penteado sofreu crime de injúria

247 - Diante dos ataques que Lucas Penteado tem sofrido no BBB21, sendo insultado e isolado dentro da casa mais vigiada do Brasil, o delegado Bruno de Lima, que é deputado estadual de São Paulo, afirmou que o participante do reality “sofreu crime de injúria.”

Em seu Twitter, nesta terça-feira, 2, o delegado disse que “amanhã entraremos em contato com a família dele para orientar quanto ao crime cometido”. O ex-ator de malhação está sendo atacado pela maioria dos integrantes, mas principalmente pela cantora Karol Conká.

pra facilitar tem as coisas mais pesadas que karol falou dele aqui⬇️

Em outra publicação, o deputado paulista disse que "já estamos em contato com pessoas próximas a ele e analisando demais medidas legais. Em breve postarei atualização do caso por aqui e em meu Instagram”.

Pessoal, como eu já disse sobre o episódio de crime de injúria que Lucas vem sofrendo no #BBB21, já estamos em contato com pessoas próximas a ele e analisando demais medidas legais. Em breve postarei atualização do caso por aqui e em meu Instagram. February 2, 2021

