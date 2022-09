Bolsominion? Claudia Leitte causa polêmica após publicar story com arma e bíblia

Apoie o 247

ICL

247 - A cantora Claudia Leitte causou polêmica nas redes após publicar um story onde aparecem uma arma e uma bíblia. O curto vídeo com os dois itens foi o suficiente para que internautas deduzissem o posicionamento político da cantora. Muitos comentários começaram a apontar Claudia Leitte como ‘apoiadora’ de Jair Bolsonaro. As informações são do portal IG.

A repercussão foi tanta que a própria cantora teve que se explicar. Ela deletou o story e em seguida se manifestou. “Gente, os stories que postei não têm qualquer intenção política. O abajur que aparece no vídeo é uma peça de arte criada por um designer francês, que ganhei de presente há mais de 10 anos”. explicou.

Ela continuou: “Fez sentido pra mim, pois havia acabado de ler ‘usamos as armas poderosas de Deus, e não as armas do mundo’. E, pra mim, não siginifica nada além disso. Marquei o meu amigo que me deu o livro que mostrei no vídeo como sinal de gratidão. Nada além disso. Não passou por minha cabeça nenhuma dessas afirmações que chegaram a mim!”.

Claudia Leitte ainda compartilhou uma matéria na qual traz mais detalhes sobre o abajur em formato de arma. De acordo com o texto, o item traz a frase “a felicidade é uma arma quente” e a coleção é tida como um ‘memorial’ para pessoas mortas em guerras com fins lucrativos.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.