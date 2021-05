Bolsonarista Felipe Melo faz “arminha” no jogo com o SP e é detonado nas redes

Internautas apontam que o jogador do Palmeiras, apoiador de Bolsonaro, fez sinal de arminha com a mão em campo, durante o hino nacional edit

247 - Felipe Melo está sendo criticado no Twitter neste domingo (23) após o jogo com o São Paulo, em que o Palmeiras perdeu por 2 a 0 do São Paulo.

O motivo, no entanto, não é o desempenho do jogo: os internautas apontam que ele fez sinal de arminha com a mão enquanto tocava o hino nacional em campo.

O jogador é apoiador de Jair Bolsonaro e o sinal de arma virou símbolo do bolsonarismo no Brasil.

Felipe Melo - Durante o hino nacional, Felipe Melo fez "arminha". São Paulo venceu o Palmeiras por 2 a 0. pic.twitter.com/JKqT6Y3B0V — Nos Trends Brasil 🇧🇷 (@nostrendsbrasil) May 23, 2021

Felipe Melo no hino nacional // Luan na comemoração do gol



rs pic.twitter.com/oZQ3oTqSyK — Yasmin Dias (@yasddias) May 23, 2021

