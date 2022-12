Bolsonaristas criam teoria da conspiração bizarra envolvendo vestimenta de Bolsonaro

Com tempo livre, bolsonaristas invadem grupos de WhatsApp com falsa teoria edit

Apoie o 247

ICL

247 - Uma imagem de Jair Bolsonaro (PL) trajando uma faixa verde, azul e branco circulou nos últimos dias entre os apoiadores do político, causando dúvidas sobre qual o significado do adereço e se o chefe de Estado estaria tentando passar uma mensagem misteriosa. O registro foi feito em abril deste ano durante um evento no Ministério da Defesa. Nas redes bolsonaristas, apesar da fotografia ser antiga, internautas acreditam que a faixa significa uma possível intervenção militar. A reportagem é do portal Yahoo.

Entenda o significado da faixa:

Apesar das teorias criadas em cima do adereço, a faixa usada por Bolsonaro é conhecida como Grau Grã-Cruz e representa o grau máximo da Ordem do Mérito da Defesa, honraria das Forças Armadas brasileiras que premia qualquer pessoa que considerem ter prestado ‘serviços à pátria’. Pode ser civil ou militar, brasileiro ou estrangeiro. As cores da faixa representam justamente cada uma das forças: o azul é da Aeronáutica, o verde do Exército e o branco da Marinha.

Diferentemente do que creem os apoiadores do presidente, a faixa não representa a chefia do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas e, mesmo que representasse, Bolsonaro não ocupa o cargo — um dos pré-requisitos é possuir, no mínimo, a patente de oficial-general de quatro estrelas, da ativa ou da reserva, e o presidente terminou a trajetória militar como capitão. Atualmente, a função é exercida pelo general Laerte Santos.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.