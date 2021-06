Bolsonaristas em choque: Douglas Garcia e Eduardo Bolsonaro batem boca no Twitter

Deputado estadual extremista, Douglas Garcia diz que se reuniu com Eduardo Bolsonaro para falar do dossiê. Já o filho de Bolsonaro acusou o aliado de ser cínico ao "expor uma reclamação publicamente" edit

Portal Fórum - Em bate-boca no Twitter na noite deste domingo (13), após ser atacado em duas threads por Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), o deputado estadual Douglas Garcia (PTB-SP) acusou o filho de Jair Bolsonaro (Sem partido) de dar aval à produção do chamado dossiê de antifascistas, uma lista de críticos do governo federal pelo qual o parlamentar já foi condenado três vezes.

“Não é verdade: no final de maio do ano passado quando viajei a Brasília, estive em um almoço contigo onde dei a ideia de entregarmos o dossiê à polícia civil, polícia federal e embaixada dos EUA. Você adorou a ideia e pediu para lhe incluir nesta, foi o que eu fiz”, rebateu Garcia em uma das threads, acusando Eduardo de mentir sobre o dossiê, que foi entregue pelo filho do presidente à embaixada dos EUA.

Nas suas duas longas sequências de tuites, Eduardo diz que parou “de seguir Douglas, assim como ele já fez comigo, e bloqueei outros assessores seus que me batem sem qualquer motivo também” por “levar porrada e receber energia negativa.

