Bolsonaristas entram em pânico com a possibilidade real do passaporte da vacina

Agentes do boicote à vacina, os bolsonaristas estão em pânico com a proposta do "passaporte da vacina", que irá exigir a imunização de quem quiser viajar edit

O Senado aprovou na última quinta-feira (10) o projeto de lei que cria o Certificado de Imunização e Segurança Sanitária (CSS). O certificado vai permitir que pessoas vacinadas ou que testaram negativo para Covid-19 ou outras doenças infectocontagiosas circulem em espaços públicos ou privados onde há restrição de acesso.

O grupo extremista já anunciou que irá pedir para Jair Bolsonaro vetar a proposta, argumento que a medida fere a liberdade dos brasileiros. No entanto, internautas lembraram que o mesmo grupo faz a defesa do regresso do AI-5.

Veja:





Já outros internautas criticaram a postura dos bolsonaristas:

Bolsominions fascistas, viúvas da ditadura militar, negacionistas, levantam a tag #PassaporteDaVacinaNao reclamando que é contra a “liberdade individual” de contaminar os outros.

BANDO DE FDP! Morram de covid19 e vão pro inferno!#damares #CPIdaPandemia pic.twitter.com/DwkgeJ4Rwr — Binho ☯️☮️✝️🕉️ (@TheBinhoRules) June 15, 2021

Eu lemdo essa TAG #PassaporteDaVacinaNao vejo que falta neurônios nesse pessoal. pic.twitter.com/9Fqmk7EK4t — Marco Abreu #PFF2 🇧🇷🇨🇦🇧🇻🇫🇷 (@marcoabreu44) June 15, 2021

