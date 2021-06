Bolsonaro causa revolta após propor desobrigar o uso de máscara. “não aguentamos mais o genocida”

Após Jair Bolsonaro indicar que irá propor a não obrigatoriedade no uso de máscaras, internautas desabafaram que “não aguentam mais o genocida no poder” edit

247 - Após Jair Bolsonaro indicar que irá propor a não obrigatoriedade no uso de máscaras, internautas desabafaram que “não aguentam mais o genocida no poder” e subiram a #ImpeachmentBolsonaroUrgente nos assuntos mais comentados do Twitter.

Em discurso no Palácio do Planalto nesta quinta-feira (10), Bolsonaro deu mais uma prova de seu negacionismo e afirmou ter ordenado ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que edite um parecer que desobrigue o uso de máscara de proteção contra o coronavírus por brasileiros já vacinados. A portaria, segundo Bolsonaro, se estenderá àqueles que já tenham sido contaminados pelo coronavírus, mesmo com a possibilidade de reinfecção.

Veja a repercussão:

NÃO É POSSÍVEL, EU NÃO AGUENTO MAIS! URGENTE O IMPEACHMENT DO GENOCIDA! #ImpeachmentBolsonaroUrgente pic.twitter.com/UAbNu3ORZ3 June 11, 2021

Que ódio desse burro !!

Não é possivel !!

Vai tomar no cu Bolsonaro !!

Dia 19 de Junho ..



VAMOS AS RUAS ..

USEM MASCARA ✔

ALCOOL EM GEL✔

EVITEM AO MAXIMO CONTATO FISICO ✔#ImpeachmentBolsonaroUrgente pic.twitter.com/gsrgm0Hnla — João Mikhail 🚩BR🇱🇧BR🚩 (@joomikhail) June 11, 2021

O que mais este lixo precisa fazer para acontecer o impeachment?!!#ImpeachmentBolsonaroUrgente #BolsonaroGenocida pic.twitter.com/myWA98xWYV — Luiz Carlos (@Luiz_Carlos0504) June 10, 2021

EU NÃO AGUENTO MAIS, VAI TOMAR NO CU BOLSONARO. #ForaBolsonaroGenocida



Se não abrirem o processo de Impeachment logo isso vai piorar cada vez mais, alguém precisa parar esse doente. pic.twitter.com/iroBMsc6uD — Designer do caos (@gamacaos) June 10, 2021

Use mascara e proteja os outros e a si mesmo!!!



e VAI TOMAR NO CU BOLSONARO pic.twitter.com/C59nM76sLA — igor is survivin' (@sialieber) June 10, 2021





